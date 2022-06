“Benvenuto Leonardo” Mamma bis! Un altro fiocco azzurro per l’attrice italiana

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Domiziana Giovinazzo nato figlio delche ha vestito i panni della piccola Elena Martini di “Un Medico in Famiglia”. Figlia di due restauratori di mobili e dipinti antichi, ha una sorella minore, Aurora, anche lei attrice: ha recitato tra l’nei film “Immaturi” e “Immaturi – Il viaggio”. Grande tifosa romanista, Domiziana adora i cani e ha fatto il suo esordio proprio in “Un medico in famiglia” nel 2009, quando aveva appena 9 anni. Non tutti sanno che Domiziana Giovainazzo è stata fidanzata con Riccardo Alemanni, che in “Un Medico in Famiglia” interpretava Tommy. Un amore nato sul set, come lei stessa aveva raccontato tempo fa: “All’inizio sono stata un po’ fredda con lui, poi, però, dopo avere iniziato a recitare insieme e dopo averci parlato un pochino, ho capito subito che era un ragazzo buono, dolce e anche carino. Allora, un po’ ...