Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 31 maggio 2022 (Di mercoledì 1 giugno 2022) I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 31 maggio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la serie tv La Fortuna ha totalizzato in media 1617 spettatori (9.92% di share). La fiction Giustizia per tutti su Canale5 ha conquistato in media 2748 spettatori (share 16.06%), mentre il film Extraction su Italia1 ha realizzato 856 spettatori (4.64%). Su Rai2 il docureality Boss in Incognito ha portato a casa 1844 spettatori (10.91%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 ne ha avuti 1024 spettatori (6.31%). Su Rete4 il film cult Don Camillo Monsignore ma non troppo ha totalizzato 1090 spettatori (6.68%) e su La7 la puntata di Dimartedì ne ha avuti 1233

