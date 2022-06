(Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – “fonda la sua cultura sul progresso e sulla ricerca scientifica. È per noisupportare le, soprattutto in un momento di ritorno alla normalità post pandemico”. Fabrizio, Direttore CRSItalia, parla a margine del 108° Congresso SIO a Roma. “La nostra presenza qui serve a garantire questa collaborazione e cercare di aiutare la comunità scientifica a sviluppare, soprattutto con altre specialità mediche” L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

lifestyleblogit : Amplifon al fianco delle società scientifiche: Alfieri “fondamentale creare interconnessioni” - - italiaserait : Amplifon al fianco delle società scientifiche: Alfieri “fondamentale creare interconnessioni” - LocalPage3 : Amplifon al fianco delle società scientifiche: Alfieri “fondamentale creare interconnessioni”… -

Adnkronos

... Regina vs Patrizia Gropelli/ "Non dire stron*ate, vai da" BUONA FESTA DELLA MAMMA 2022, ... FRASI DI AUGURI/ 'AL MIOCON AMORE E TENEREZZA' Le frasi di auguri di Buona Festa della ...... riversa a terra, mentre piangeva, con a, poggiato al suolo, un coltello da cucina. La ... Read More Ambiente Ascolto responsabile, prosegue Ci Sentiamo Dopo di1 Marzo 2022 Un impegno ... Amplifon al fianco delle società scientifiche: Alfieri “fondamentale creare interconnessioni” (Adnkronos) – “Amplifon fonda la sua cultura sul progresso e sulla ricerca scientifica. È per noi fondamentale supportare le società scientifiche, soprattutto in un momento di ritorno alla normalità p ...