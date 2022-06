Alessandro Iannoni chiamato a rapporto | altro che università | per lui Maria ha un piano

Leggi su direttanews

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Una novità per, il figlio di Carmen potrebbe ricevere una chiamata interessante daDe Filippi(Instagram)ha deciso una settimana fa di lasciare L’Isola dei Famosi non firmando il contratto per il prolungamento della permanenza in Honduras. La motivazione sostanziale è stata la sessione estiva degli esami universitari: dopo essere mancato per così tanto tempo da casa,ha accumulato diversi libri da studiare e prendendosi ancora un mese di reality avrebbe dovuto per forza saltare la sessione estiva. In realtà, per come ha raccontato i padre, il figlio di Carmen è un ragazzo che cerca di farsi da sé senza adagiarsi sugli allori: ogni estate è andato in Inghilterra a lavorare come ...