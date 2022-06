Adani: «Di Maria è l’ala più forte dell’ultimo decennio» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lele Adani ha parlato di Angel Di Maria. Le dichiarazioni del noto opinionista su uno dei protagonisti di Italia-Argentina A Rai Sport, Adani ha parlato di Angel Di Maria, protagonista assoluto in Italia-Argentina. LE PAROLE – «Di Maria è l’ala più forte del decennio per me. Chiellini Donnarumma? Il linguaggio del corpo parla chiaro. Giorgio mette il braccio destro per frenare Di Maria e aspetta il suo portiere. Si aspettava un’aggressione più feroce da parte del suo estremo difensore». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Leleha parlato di Angel Di. Le dichiarazioni del noto opinionista su uno dei protagonisti di Italia-Argentina A Rai Sport,ha parlato di Angel Di, protagonista assoluto in Italia-Argentina. LE PAROLE – «Dipiùdelper me. Chiellini Donnarumma? Il linguaggio del corpo parla chiaro. Giorgio mette il braccio destro per frenare Die aspetta il suo portiere. Si aspettava un’aggressione più feroce da parte del suo estremo difensore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Adani: 'Se la Juve deve puntare su Du Maria? Non ci sono dubbi...' - ZonaBianconeri : RT @Red_77_JLegends: Adani che descrive #DiMaria come la miglior ala del mondo degli ultimi 15 anni... Se Di Maria arriverà al #Juventus ri… - susygaia01 : RT @Red_77_JLegends: Adani che descrive #DiMaria come la miglior ala del mondo degli ultimi 15 anni... Se Di Maria arriverà al #Juventus ri… - KlaroWarrior : RT @Red_77_JLegends: Adani che descrive #DiMaria come la miglior ala del mondo degli ultimi 15 anni... Se Di Maria arriverà al #Juventus ri… - Red_77_JLegends : Adani che descrive #DiMaria come la miglior ala del mondo degli ultimi 15 anni... Se Di Maria arriverà al #Juventus… -