VIDEO Monza, la festa continua: il saluto ai tifosi sul bus scoperto (Di martedì 31 maggio 2022) Proseguono i festeggiamenti per la storica promozione in Serie A del Monza: la squadra sfilerà in alcuni punti nevralgici della città come il Ponte dei Leoni, l'Arengario e Piazza Trento e Trieste fino ad arrivare allo U-Power Stadium

