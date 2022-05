Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2022 ore 17:15 (Di martedì 31 maggio 2022) Viabilità DEL 31 MAGGIO 2022 ORE 17:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA. TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA TANGENZIALE E IL GRA IN USCITA E, IN SENSO CONTRARIO, TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E PORTONACCIO VERSO IL CENTRO. SI STA IN CODA SULLA TANGENZIALE SU VIA DEL FORO ITALICO FINO ALLA CIRCONVALLazioNE SALARIA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI PER LAVORI IN CORSO SULLA PONTINA TRA VIA DI VALLERANO E CASTEL DI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 31 maggio 2022)DEL 31 MAGGIOORE 17:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA. TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA TANGENZIALE E IL GRA IN USCITA E, IN SENSO CONTRARIO, TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E PORTONACCIO VERSO IL CENTRO. SI STA IN CODA SULLA TANGENZIALE SU VIA DEL FORO ITALICO FINO ALLA CIRCONVALNE SALARIA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI PER LAVORI IN CORSO SULLA PONTINA TRA VIA DI VALLERANO E CASTEL DI ...

Pubblicità

Profilo3Marco : RT @FabrizioSantori: Oggi faremo un consiglio straordinario per la Ryder Cup: voluto e ottenuto dalla Lega, faremo in modo che Roma miglior… - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Via Bellosguardo, ripristinato il percorso della linea di bus 049. - maespo69 : RT @ilRomanistaweb: ?? Il caso-non caso della maestra e quell'inno cantato in classe .Dopo i giudizi sulla viabilità e sulla gioia dei tifos… - quartomiglio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso a via del Quadraro, tra via Appia Nuova e via Tuscolana - romamobilita : #Roma #viabilità Segnalato traffico molto intenso sulla Tangenziale Est, tra l'uscita Via delle Valli-piazza Conca… -

Viabilità Roma Regione Lazio del 31 - 05 - 2022 ore 15:30 APRIAMO CON LA VIABILITÀ DEL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALANDO UNA SERIE DI INCIDENTI " TUTTI IN ... RALLENTAMENTI SI REGISTRANO INFINE ANCHE TRA LA ROMA - FIUMICINO E L'ARDEATINA ANCORA UNA VOLTA IN ... Viabilità Roma Regione Lazio del 31 - 05 - 2022 ore 12:30 VIABILITÀ DEL 31 MAGGIO 2022 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO ... RomaDailyNews APRIAMO CON LADEL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALANDO UNA SERIE DI INCIDENTI " TUTTI IN ... RALLENTAMENTI SI REGISTRANO INFINE ANCHE TRA LA- FIUMICINO E L'ARDEATINA ANCORA UNA VOLTA IN ...DEL 31 MAGGIO 2022 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO ... Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2022 ore 08:15 - RomaDailyNews