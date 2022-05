Un portafoglio ritrovato dopo 54 anni | la speranza è proprio l’ultima a morire

Leggi su curiosauro

(Di martedì 31 maggio 2022) Sbadati e malaccorti di tutto il mondo, non disperate! Ogni tanto succedono anche i miracoli. Prendete ad esempio la storia di Darcy Major, un uomo dell’Ontario, in Canada, che54haqualcosa che aveva perso. Insomma, non è mai dettaparola. Che cosa aveva perso, il signor Darcy? Qualcosa di molto importante… il! Epiù di mezzo secolo, quando forse se n’era fatto finalmente una ragione, qualcuno glielo ha restituito! Una storia a lieto fine… (Pixabay) – www.curiosauro.itLo ritrova54: aveva perso le speranze A quanto pare l’oggetto è stato rintracciato da un altro uomo, all’interno di un vecchio divano. E così l’ottantaseienne Darcy Mayor, di Port Dover in Ontario, è tornato in possesso del ...