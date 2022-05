Tim, Labriola in Parlamento rassicura su spin off e posti di lavoro (Di martedì 31 maggio 2022) Ora che le carte sono state scoperte e sono sul tavolo, il progetto per la realizzazione dell’infrastruttura unica per la banda larga entra nella fase operativa. Sono passati pochi giorni dalla firma del memorandum che ha gettato le prime, solide, basi per la società della rete unica a controllo pubblico, frutto della fusione tra gli asset in pancia a Tim con quelli in dote a Open Fiber. Una volta scorporati i primi dalla parte servizi, verranno fatti confluire in Access&Co, insieme a quelli pubblici di Open Fiber, per poi affidare la guida della nuova società (che tra i soci vedrà la presenza dell’ormai ex predone Kkr e di Macquarie, a sua volta azionista di Open Fiber) a Cassa Depositi e Prestiti, che potrebbe avere fino al 70-77% della nuova società. E oggi Pietro Labriola, ceo dell’ex Telecom e artefice di quel piano industria che porta con se i semi della rete ... Leggi su formiche (Di martedì 31 maggio 2022) Ora che le carte sono state scoperte e sono sul tavolo, il progetto per la realizzazione dell’infrastruttura unica per la banda larga entra nella fase operativa. Sono passati pochi giorni dalla firma del memorandum che ha gettato le prime, solide, basi per la società della rete unica a controllo pubblico, frutto della fusione tra gli asset in pancia a Tim con quelli in dote a Open Fiber. Una volta scorporati i primi dalla parte servizi, verranno fatti confluire in Access&Co, insieme a quelli pubblici di Open Fiber, per poi affidare la guida della nuova società (che tra i soci vedrà la presenza dell’ormai ex predone Kkr e di Macquarie, a sua volta azionista di Open Fiber) a Cassa Depositi e Prestiti, che potrebbe avere fino al 70-77% della nuova società. E oggi Pietro, ceo dell’ex Telecom e artefice di quel piano industria che porta con se i semi della rete ...

