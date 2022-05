Striscia la notizia, questa sera andrà in onda un nuovo servizio di Luca Abete: le anticipazioni (Di martedì 31 maggio 2022) questa sera a Striscia la notizia, Luca Abete torna a occuparsi dell’area ex deposito di fitofarmaci incendiato nel 1995 a Mariglianella questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Luca Abete torna a occuparsi dell’area ex deposito di fitofarmaci incendiato nel 1995 a Mariglianella (Napoli): una bomba ecologica a pochi passi dalle abitazioni. Il tg satirico di Antonio Ricci già nel 2008 aveva documentato la mancata rimozione dei materiali bruciati, che erano stati semplicemente coperti da un telo. Nel 2012 Abete aveva mostrato che la situazione era peggiorata, perché dal telo logorato uscivano pericolosi gas tossici. Oggi, a dieci anni dalla sua ultima ... Leggi su 361magazine (Di martedì 31 maggio 2022)latorna a occuparsi dell’area ex deposito di fitofarmaci incendiato nel 1995 a Mariglianellala(Canale 5, ore 20.35),torna a occuparsi dell’area ex deposito di fitofarmaci incendiato nel 1995 a Mariglianella (Napoli): una bomba ecologica a pochi passi dalle abitazioni. Il tg satirico di Antonio Ricci già nel 2008 aveva documentato la mancata rimozione dei materiali bruciati, che erano stati semplicemente coperti da un telo. Nel 2012aveva mostrato che la situazione era peggiorata, perché dal telo logorato uscivano pericolosi gas tossici. Oggi, a dieci anni dalla sua ultima ...

