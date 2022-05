Startup e PMI, al via la call Agrifotoi su agrifood e turismo che investe nei giovani imprenditori (Di martedì 31 maggio 2022) Agrifotoi, associazione temporanea d’impresa costituita dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Digital Magics, Universitas Mercatorum, Riformed srl, lancia la call for Innovation “agrifood e turismo: percorsi di Open Innovation nell’Ecosistema imprenditoriale Campano” rivolta a Startup e PMI innovative in grado di portare innovazione nell’agrifood e nel settore turistico della Regione Campania. Accanto alla call for Innovation, Agrifotoi lancia anche un percorso di formazione imprenditoriale destinato a studenti universitari e/o neolaureati under 30 residenti in Campania finalizzato a sviluppare competenze utili all’avvio di nuovi business nel territorio campano. Perché la call ... Leggi su fmag (Di martedì 31 maggio 2022), associazione temporanea d’impresa costituita dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Digital Magics, Universitas Mercatorum, Riformed srl, lancia lafor Innovation “: percorsi di Open Innovation nell’Ecosistemaale Campano” rivolta ae PMI innovative in grado di portare innovazione nell’e nel settore turistico della Regione Campania. Accanto allafor Innovation,lancia anche un percorso di formazioneale destinato a studenti universitari e/o neolaureati under 30 residenti in Campania finalizzato a sviluppare competenze utili all’avvio di nuovi business nel territorio campano. Perché la...

