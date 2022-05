Roland Garros, super Trevisan: è in semifinale (Di martedì 31 maggio 2022) Vittoria da record per l’azzurra Martina Trevisan. La tennista fiorentina, 28 anni, si è qualificata per le semifinali del Roland Garros a Parigi. Ha battuto nei quarti la canadese Laylah Fernandez, in tre set col punteggio di 6-2, 6-7, 6-3. Per conquistare un posto in finale, Martina affronterà il nuovo fenomeno a stelle e strisce, la 18enne Coco Gauff. La statunitense, numero 23 al mondo, ha battuto in due set, col punteggio di 7-5, 6-2, la connazionale Sloane Stephens. E anche per lei si tratta della prima semifinale in carriera in un torneo dello slam. Per la nostra Trevisan è record, dunque. Dopo aver vinto il primo set, oggi 31 maggio, Martina ha avuto un match point nella seconda ma l’ha mancato ed è stata trascinata al tie break, perso. Nel set decisivo, l’azzurra ha ripreso in mano il match, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 31 maggio 2022) Vittoria da record per l’azzurra Martina. La tennista fiorentina, 28 anni, si è qualificata per le semifinali dela Parigi. Ha battuto nei quarti la canadese Laylah Fernandez, in tre set col punteggio di 6-2, 6-7, 6-3. Per conquistare un posto in finale, Martina affronterà il nuovo fenomeno a stelle e strisce, la 18enne Coco Gauff. La statunitense, numero 23 al mondo, ha battuto in due set, col punteggio di 7-5, 6-2, la connazionale Sloane Stephens. E anche per lei si tratta della primain carriera in un torneo dello slam. Per la nostraè record, dunque. Dopo aver vinto il primo set, oggi 31 maggio, Martina ha avuto un match point nella seconda ma l’ha mancato ed è stata trascinata al tie break, perso. Nel set decisivo, l’azzurra ha ripreso in mano il match, ...

Pubblicità

Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - Agenzia_Ansa : FLASH +++ Impresa della tennista azzurra Martina Trevisan, vola in semifinale al Roland Garros. Battuta nei quarti… - Io_e_basta__ : RT @itsmeback_: Stasera c'è Nadal-Djokovic al Roland Garros. Lo so che farete tutti il tifo per Nadal ?? - ADA79991318 : RT @itsmeback_: Stasera c'è Nadal-Djokovic al Roland Garros. Lo so che farete tutti il tifo per Nadal ?? -