Roland Garros 2022, Martina Trevisan è nella storia. Tutte le italiane arrivate in una semifinale Slam (Di martedì 31 maggio 2022) Martina Trevisan, con il successo di oggi contro la canadese Leylah Fernandez, diventa l’ottava giocatrice italiana ad issarsi fino alla semifinale di un torneo del Grande Slam. E lo fa dopo una vita sportivamente incredibile, per come si è sviluppata: ora, a 28 anni, arriva la gioia più grande di una traiettoria che soltanto a inizio Anni 2010 sembrava un lontano ricordo appartenente alle speranze perdute. E dire che fino solo a 12 anni fa le emozioni Slam a livello di migliori quattro, al femminile, l’Italia le aveva letteralmente vissute con il contagocce (non che al maschile andasse particolarmente meglio, questo va messo in chiaro). Prima dell’era Schiavone-Pennetta-Errani-Vinci, infatti, solo in tre avevano raggiunto il penultimo atto in uno dei quattro tornei maggiori. La prima di esse ha anche ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022), con il successo di oggi contro la canadese Leylah Fernandez, diventa l’ottava giocatrice italiana ad issarsi fino alladi un torneo del Grande. E lo fa dopo una vita sportivamente incredibile, per come si è sviluppata: ora, a 28 anni, arriva la gioia più grande di una traiettoria che soltanto a inizio Anni 2010 sembrava un lontano ricordo appartenente alle speranze perdute. E dire che fino solo a 12 anni fa le emozionia livello di migliori quattro, al femminile, l’Italia le aveva letteralmente vissute con il contagocce (non che al maschile andasse particolarmente meglio, questo va messo in chiaro). Prima dell’era Schiavone-Pennetta-Errani-Vinci, infatti, solo in tre avevano raggiunto il penultimo atto in uno dei quattro tornei maggiori. La prima di esse ha anche ...

