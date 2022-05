Roger verso il ritiro dall’Isola dei Famosi

(Di martedì 31 maggio 2022)L’epilogo sembra già scrito. Le voci che ci giungono dall’Honduras ci rivelano cheBalduino sarebbe ad un passo daldei2022. Già al termine della puntata di ieri, il modello, nel cast sin dagli inizi di questa edizione, era stato portato in infermiera. Il concorrente brasiliano, spiaggiato su Playa Sgamadissima, aveva dolore alla caviglia, al punto da non riuscire quasi a camminare in diretta. Le sue condizioni non gli permetterebbero di rientrare in gioco.

violenrodriguez : #isola Pare Roger verso il ritiro forzato uffa - klaud_io : RT @Unlucano1: Bravo Roger, la carata infermeria va bene quest'anno , se sei furbo Roger torna verso il 20 giugno, una settimana prima dell… - Unlucano1 : Bravo Roger, la carata infermeria va bene quest'anno , se sei furbo Roger torna verso il 20 giugno, una settimana p… - fracohen : Roger è il classico che parte malissimo per poi rifarsi verso la fine. In confronto a gente inutile, lui sta facend… - Claudia72218970 : @Donat25721056 Bene, ma io mio gusto personale nel complesso voglio che esca prima Estefania perche cmq ripeto non… -

