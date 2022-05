Requisiti morali per la guida: il Tar Lecce restituisce la patente ad un pregiudicato del brindisino Ordinanza (Di martedì 31 maggio 2022) Con una innovativa pronuncia, il Tar di Lecce prende posizione sulla spinosa questione dei Requisiti morali per la guida e restituisce la patente di guida ad un pregiudicato, condannato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Questi i fatti. Un cittadino residente nella provincia di Brindisi, già condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aveva chiesto alla Motorizzazione di Brindisi il rilascio della patente C per la guida di veicoli pesanti. La Motorizzazione di Brindisi, seguito l’iter istruttorio, aveva ammesso il candidato alle prove di guida e gli aveva rilasciato l’abilitazione di guida richiesta. A distanza di pochi giorni, però, il ... Leggi su noinotizie (Di martedì 31 maggio 2022) Con una innovativa pronuncia, il Tar diprende posizione sulla spinosa questione deiper laladiad un, condannato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Questi i fatti. Un cittadino residente nella provincia di Brindisi, già condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aveva chiesto alla Motorizzazione di Brindisi il rilascio dellaC per ladi veicoli pesanti. La Motorizzazione di Brindisi, seguito l’iter istruttorio, aveva ammesso il candidato alle prove die gli aveva rilasciato l’abilitazione dirichiesta. A distanza di pochi giorni, però, il ...

AdriMCMLXI : RT @fforzano: Insomma, se hai un carico pendente o ti sei fumato una canna non hai i requisiti morali per fare 'l'addetto ai servizi di con… - libellula58 : RT @fforzano: Insomma, se hai un carico pendente o ti sei fumato una canna non hai i requisiti morali per fare 'l'addetto ai servizi di con… - cinzia_fornero : RT @fforzano: Insomma, se hai un carico pendente o ti sei fumato una canna non hai i requisiti morali per fare 'l'addetto ai servizi di con… - kalesdaguy : RT @fforzano: Insomma, se hai un carico pendente o ti sei fumato una canna non hai i requisiti morali per fare 'l'addetto ai servizi di con… - Massimo22185550 : RT @fforzano: Insomma, se hai un carico pendente o ti sei fumato una canna non hai i requisiti morali per fare 'l'addetto ai servizi di con… -