Reazione a Catena, Marco Liorni pronto a tornare: 'Non voglio farmi odiare da L'Eredità' (Di martedì 31 maggio 2022) Reazione a Catena 2022 sta per ripartire e a breve Flavio Insinna lascerà il posto a Marco Liorni. Proprio quest'ultimo è stato riconfermato per questa nuova edizione e sarà la quarta volta che gli spettatori lo vedranno al timone del game show più incandescente della stagione estiva. Tuttavia, quella di quest'anno sarà anche l'edizione più lunga visto che durerà fino a fine ottobre. Inizialmente la Rai aveva intenzione di trasmettere Reazione a Catena anche nel periodo di novembre e dicembre, ma poi ci sono stati dei cambiamenti e questo gioco televisivo arricchirà il preserale di Rai 1 fino al 30 ottobre. Intervistato all'interno del magazine 'Tv Sorrisi e Canzoni', Marco Liorni ha svelato le sue sensazioni circa l'allungamento della trasmissione, ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 31 maggio 2022)2022 sta per ripartire e a breve Flavio Insinna lascerà il posto a. Proprio quest'ultimo è stato riconfermato per questa nuova edizione e sarà la quarta volta che gli spettatori lo vedranno al timone del game show più incandescente della stagione estiva. Tuttavia, quella di quest'anno sarà anche l'edizione più lunga visto che durerà fino a fine ottobre. Inizialmente la Rai aveva intenzione di trasmettereanche nel periodo di novembre e dicembre, ma poi ci sono stati dei cambiamenti e questo gioco televisivo arricchirà il preserale di Rai 1 fino al 30 ottobre. Intervistato all'interno del magazine 'Tv Sorrisi e Canzoni',ha svelato le sue sensazioni circa l'allungamento della trasmissione, ...

Pubblicità

esaurimentoinc1 : guardare reazione a catena mentre ceni con i capelli bagnati perché hai appena fatto la doccia post mare >>>> - gyeomvita : no però sono seria oomf chi viene con me a reazione a catena dai che tiriamo su un po’ di $$$ - Giadahsospesap1 : RT @creeestina: A breve torna reazione a catena la pace dei sensi - mandgyu : lunedì reazione a catena…. no more eredità - HaRagioneNonno : Ricomincia 'reazione a catena', asteroide dove sei? Ce l'avevi promesso! -