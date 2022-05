Putin 'ruba' gli orfani ucraini: firmato un decreto per far diventare russi i figli dei civili uccisi in guerra (Di martedì 31 maggio 2022) Vladimir Putin ha firmato un decreto che permetterà l' acquisizione semplificata della cittadinanza russa per i minori ucraini rimasti orfani o lasciati senza cure genitoriali , in particolare nei ... Leggi su globalist (Di martedì 31 maggio 2022) Vladimirhaunche permetterà l' acquisizione semplificata della cittadinanza russa per i minoririmastio lasciati senza cure genitoriali , in particolare nei ...

