Processo Depp vs Heard | grande attesa per la sentenza

La giuria del Processo che oppone Johnny Depp all'ex moglie Amber Heard riprende i lavori oggi dopo la pausa del ponte di Memorial Day, Depp per la seconda sera consecutiva ha atteso il verdetto calcando un palcoscenico: ieri era alla Royal Albert Hall di Londra dopo essersi esibito con Jeff Beck a Sheffield. Come è stato accolto Depp in teatro? Applausi a scena aperta hanno accolto l'attore che ha di nuovo suonato con Beck la loro cover della canzone di John Lennon "Isolation" e "What's Going On" di Marvin Gay. Processo Depp vs Heard: la giuria Fanno parte della giuria cinque uomini e due donne la cui identità, per decisione del giudice, resterà per un anno segreta. A loro il compito di stabilire se gli ex coniugi si sono diffamati a ...

