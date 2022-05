Prelemi, il meritato relax per Giulia Salemi e Pierpaolo: la meta scelta per le loro vacanze (Di martedì 31 maggio 2022) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dopo mesi passati tra lavoro e televisione, hanno deciso di concedersi una meritata vacanza. Ecco quale città di mare hanno scelto Photo Credits: Kikapress Music: '... Leggi su leggo (Di martedì 31 maggio 2022)Pretelli, dopo mesi passati tra lavoro e televisione, hanno deciso di concedersi una meritata vacanza. Ecco quale città di mare hanno scelto Photo Credits: Kikapress Music: '...

Pubblicità

GiusyD8 : RT @361_magazine: - imieibabbalei : RT @361_magazine: - 361_magazine : - dall_teresa : RT @Frances05575728: Meritato Relax! E come c’è scritto in questo biglietto “il tuo entusiasmo è arrivato dritto al cuore” Davvero eri cosi… - Frances05575728 : Meritato Relax! E come c’è scritto in questo biglietto “il tuo entusiasmo è arrivato dritto al cuore” Davvero eri c… -