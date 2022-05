Piaceva anche al Napoli, il Nazionale svizzero a un passo dall’Espanyol (Di martedì 31 maggio 2022) Ulisses Garcia è pronto a lasciare lo Young Boys dopo una stagione da protagonista, che lo aveva portato nel mirino del Napoli. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, il 26enne laterale portoghese, ma Nazionale svizzero, era stato infatti cercato dal Napoli prima dell’acquisto di Mathias Olivera. Il difensore si era reso protagonista di ottime prestazioni e aveva collezionato quattro gol e sei assist nelle sue 39 presenze nello Young Boys. Adesso è nel mirino dell’Espanyol, che vorrebbe tentare questo colpo in vista del mercato estivo. Nazionale svizzero, è pronto al grande salto e molto probabilmente lascerà lo Young Boys durante questo mercato. FOTO: Getty – Ulisses Garcia Young Boys Il Napoli, dal canto suo, con l’acquisto di Mathias Olivera e il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 31 maggio 2022) Ulisses Garcia è pronto a lasciare lo Young Boys dopo una stagione da protagonista, che lo aveva portato nel mirino del. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, il 26enne laterale portoghese, ma, era stato infatti cercato dalprima dell’acquisto di Mathias Olivera. Il difensore si era reso protagonista di ottime prestazioni e aveva collezionato quattro gol e sei assist nelle sue 39 presenze nello Young Boys. Adesso è nel mirino dell’Espanyol, che vorrebbe tentare questo colpo in vista del mercato estivo., è pronto al grande salto e molto probabilmente lascerà lo Young Boys durante questo mercato. FOTO: Getty – Ulisses Garcia Young Boys Il, dal canto suo, con l’acquisto di Mathias Olivera e il ...

Pubblicità

Bach1750_ : Apro Netflix e vedo questo Io non l'ho guardato su N per non lasciare tracce Scopro che mia mamma lo stava guardan… - crucebrasiliana : Sono andata al centro commerciale ed ogni roba che mi piaceva puntualmente piaceva anche ad una boomer... Sto invec… - LucaP04943514 : @CIAfra73 Ma anche a me live piaceva, figurati, soprattutto la prima edizione. Ma nelle successive edizioni, e non… - wannabemozart : @tooxanxious amo anche io presi 23 a storia contemporanea l'anno scorso, ci rimasi male perché ci tenevo, era una m… - elefantefiori : @Massi1926 @TolliVincenzo Brav anche a me piaceva non era male -