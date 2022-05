Pazzesco | Mertens è diventato allenatore | la notizia arriva dal Belgio!

(Di martedì 31 maggio 2022) Nella giornata odierna, insieme ad altri 17 calciatori tra compagni di nazionale ed ex-giocatori, ha ricevuto l’attestato di. Diploma consegnato dallo stesso CT dei Red Devils, Roberto Martinez. Iniziativa proposta dalla Federazione belga a tutti i propri calciatori, in particolare ai più grandi del gruppo. Idea avanzata per dare ai propri tesserati l’opportunità di iniziare a pensare al post-carriera. Sono molti i volti noti che hanno preso parte a tale percorso quali, la stella del Man City De Bruyne, ma anche Axel Witsel, Thomas Vermaelen ed il giovanissimo Youri Tielemans. FOTO: Getty –Belgio Che nel futuro dici sia la carriera da? Ha dimostrato in questi trascorsi a Napoli di essere un giocatore formidabile tecnicamente ma anche di avere ...

Pubblicità

Spazio Napoli

La rete che decide definitivamente la gara arriva al 102 ; mancinodi Perisic dal limite ... il fratello - agente: "Il rientro in Italia è una possibilità" Tanti auguri Dries: gli ...Si fa bruciare dain occasione del vantaggio partenopeo, ma è da un suo recupero che parte ... Prima fallisce un rigore in movimento, poi si inventa un assistper la doppietta di ... Napoli Mertens allenatore Wanda Nara ha voluto dare il buongiorno ai suoi followers mostrandosi in tutta la sua forma mettendo in risalto il seno. Ecco il post di Instagram, ...