Monza in Serie A | tutti i record che nessuno conosce

Il Monza ottiene per la prima volta la Serie A nella sua storia, ma con loro esulta anche tutta la regione che ha ottenuto altri record. Il calcio italiano può abbracciare per la prima volta nella massima Serie il Monza, con i brianzoli che sono stati in grado in questa stagione di ottenere una clamorosa promozione in Serie A, permettendo così di far realizzare una Serie di nuovi record davvero incredibili non solo per la storia biancorossa, ma anche proprio per tutta la regione Lombardia che continua a essere quella con i risultati migliori in assoluto nella prima divisione. Monza (LaPresse)Quando Silvio Berlusconi acquistò il Monza qualche anno fa tutti erano convinti che prima o poi sarebbe riuscito ...

