(Di martedì 31 maggio 2022)inildi calcio con erba sintetica di ultima generazione consegnato qualche mese fa agli abitanti della frazione di. La struttura, che serve oltre alla popolosa frazionena anche le vicine S. Giacomo e Giarratana. Intanto, in questi giorni, in questa bellissima struttura è stato organizzato un torneo di calcetto, in cui hanno preso parte ben diciassette squadre, provenienti da tutta la provincia. Per l’occasione, il Comune di, ha donato ai responsabili della struttura un defibrillatore per una maggiore sicurezza di tutti. Finalmente, – ha dichiarato l’assessore Monisteri – nella frazione montana si respira aria di sport. “Tanto l’entusiasmo dei tantissimi giovani e non solo, che ...

felice_modica : @DarkLadyMouse Io conosco (davvero!) il CERB. È in Umbria e l’acronimo vuol dire Centro Eccellenza Ricerca Birraria… - agostinomela : @felice_modica Se non entra la quinta, meglio restare su marce basse. - annalisamari1 : @felice_modica @jacopogiliberto Che c'entra il romanesco? - _jjust_mee : Poi le entra e mi modica le impostazioni, apre le mie app… fai pure eh, tranquilla, anzi la prossima volta se vuoi… -

Quotidiano di Ragusa

in piena attività il campetto di calcio con erba sintetica di ultima generazione consegnato ... Per l'occasione, il Comune di, ha donato ai responsabili della struttura un defibrillatore per ...in piena attività il campetto di calcio con erba sintetica di ultima generazione consegnato qualche mese fa agli abitanti della frazione modicana di Montesano. La struttura, che serve oltre alla ... Modica, entra in piena attività il campetto di Montesano Entra in piena attività il campetto di calcio con erba sintetica di ultima generazione consegnato qualche mese fa agli abitanti della frazione modicana di Montesano. La struttura, che serve oltre alla ...Manca l'ultimo tassello al Modica Calcio (la finalissima di Coppa Italia) per chiudere la stagione 2021/2022 che ha segnato la rinascita del calcio in città e ...