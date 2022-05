Modena | grave bimbo caduto da 2° piano | fermata babysitter

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Sarebbe statadai carabinieri ladi 32 anni che questa mattina era in casa con un bambino di 13 mesi,dal secondoa Soliera, nel modenese. Ilal momento è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna. L'articolo proviene da Italia Sera.

Sul posto erano subito intervenuti i carabinieri coordinati dalla procura della Repubblica di. Ad accorgersi del bimbo a terra è stato un vicino di casa.... 'Il falò dei genitori non era stato autorizzato' Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno conducendo accertamenti coordinati dalla procura della Repubblica di. Ad accorgersi del ...provincia di Modena. Un bimbo di appena 13 mesi è precipitato da una finestra al secondo piano. Il piccolo, dopo un volo di oltre metri, è stato soccorso e ricoverato in gravi condizioni all’ospedale ...Ad accorgersi del bimbo a terra è stato un vicino di casa È indagata per tentato omicidio, sarebbe stata lei ad aver fatto cadere il bambino dall'alto, pare da una finestra. Dopo un interrogatorio all ...