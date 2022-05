Modena | bambino caduto dal secondo piano | è grave Babysitter fermata per tentato omicidio

Pubblicità

askanews_ita : Bambino giù dalla finestra nel modenese, fermata la baby sitter - Adnkronos : #Modena, bambino di 13 mesi giù dal secondo piano: fermata babysitter. #ultimora - tempoweb : Bambino di 13 mesi cade dalla finestra, fermata la #babysitter. Dramma a #Modena - infoitinterno : Modena, bambino caduto dal balcone a Soliera: fermata la babysitter - Carlino_Modena : Soliera, bambino precipita da tre metri: è gravissimo. Le foto -

. È stata fermata la babysitter di 32 anni che questa mattina intorno alle 10 si trovava in ... La donna è indagata per tentato omicidio: sarebbe stata lei ad aver fatto cadere ildall'alto,...Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno conducendo degli accertamenti coordinati dalla procura della Repubblica di. Ad accorgersi deldi poco più di un anno a terra, nel ...Un bimbo di circa un anno è stato ricoverato in gravissime condizioni e in pericolo di vita all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essere ...Dopo Macerata e Torino, un nuovo episodio a Modena. Il piccolo si trova all’ospedale Maggiore ... Leggi anche: Macerata, bimba cade dal terzo piano: ritrovata la madre con i polsi tagliati Il bambino ...