Mobilità ATA, ecco le disponibilità residue dopo i movimenti: in totale 27.704 (Di martedì 31 maggio 2022) Pubblicati gli esiti della Mobilità ATA 2022/23. Quest’anno le domande elaborate sono state 32.770, delle quali 31.860 per la Mobilità territoriale e 910 per quella professionale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 31 maggio 2022) Pubblicati gli esiti dellaATA 2022/23. Quest’anno le domande elaborate sono state 32.770, delle quali 31.860 per laterritoriale e 910 per quella professionale. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Mobilità ATA, ecco le disponibilità residue dopo i movimenti: in totale 27.704 - scuolainforma : Esiti #mobilità 2022/23 #ATA per provincia, in aggiornamento - orizzontescuola : Mobilità ATA 2022/23: in pubblicazione gli esiti. Elenco in aggiornamento - ProDocente : Mobilità ATA 2022/23: in pubblicazione gli esiti. Elenco in aggiornamento - CiccioniSe : RT @orizzontescuola: Mobilità ATA 2022/23, pubblicazione esiti il 31 maggio -