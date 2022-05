Milan, Redbird: tre membri di Elliot nel CdA dei rossoneri (Di martedì 31 maggio 2022) Tre membri del CdA di Elliot manterrano la loro posizione con il passaggio di proprietà del Milan agli americani di Redbird Come riportato da Calcio e Finanza, nonostante la cessione della maggioranza delle quote del Milan a Redbird da parte di Elliott, tre membri del fondo di Paul Singer rimarranno nel CDA. Si tratta del figlio Gordon, al quale è affidata la direzione degli uffici di Londra del fondo; Stefano Cocirio, analista finanziario; infine, sarà parte del nuovo CdA anche Giorgio Furlani, Portfolio Manager del fondo Elliott. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tredel CdA dimanterrano la loro posizione con il passaggio di proprietà delagli americani diCome riportato da Calcio e Finanza, nonostante la cessione della maggioranza delle quote delda parte dit, tredel fondo di Paul Singer rimarranno nel CDA. Si tratta del figlio Gordon, al quale è affidata la direzione degli uffici di Londra del fondo; Stefano Cocirio, analista finanziario; infine, sarà parte del nuovo CdA anche Giorgio Furlani, Portfolio Manager del fondot. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Gazzetta_it : Cardinale ha firmato: il Milan passa da Elliott a RedBird - Agenzia_Ansa : FLASH ++ Il Milan ha un nuovo proprietario: RedBird ++ #ANSA - classcnbc : MILAN A REDBIRD, FIRMATO PRELIMINARE CON ELLIOTT Siglato il contratto per la vendita del #Milan a #RedBird. Valuta… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Milan, tutto pronto per la nuova era RedBird: Si prepara a prendere il via l’era RedBird in ca… - Sooslover9 : RT @cmdotcom: #Milan , ecco Gerry Cardinale: prime immagini del numero di #RedBird , incontro con Scaroni e Gazidis -