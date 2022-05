Mara Venier, l’ultimo saluto è commovente: l’annuncio in queste ore (Di martedì 31 maggio 2022) Il pubblico di Rai 1 si prepara a salutare la regina incontrastata della domenica. Vediamo insieme l’annuncio della conduttrice Questo è già il secondo anno consecutivo che il futuro della Venier alla guida di Domenica In sembra incerto. Al termine della scorsa stagione ci ha pensato un brutto guaio di natura fisica a mettere a repentaglio la sua permanenza. La presentatrice nata in Veneto ha subito un intervento ai denti che le ha provocato un serio danno ad alcuni nervi del volto. Mara Venier (Websource)Proprio per questo motivo, la Zia Mara ha accusato una paresi della faccia a causa della quale è stata necessaria una seconda operazione. La Venier ha combattuto con tutta sé stessa per non lasciare scoperto il timone della sua trasmissione, riuscendo nell’impresa ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 31 maggio 2022) Il pubblico di Rai 1 si prepara a salutare la regina incontrastata della domenica. Vediamo insiemedella conduttrice Questo è già il secondo anno consecutivo che il futuro dellaalla guida di Domenica In sembra incerto. Al termine della scorsa stagione ci ha pensato un brutto guaio di natura fisica a mettere a repentaglio la sua permanenza. La presentatrice nata in Veneto ha subito un intervento ai denti che le ha provocato un serio danno ad alcuni nervi del volto.(Websource)Proprio per questo motivo, la Ziaha accusato una paresi della faccia a causa della quale è stata necessaria una seconda operazione. Laha combattuto con tutta sé stessa per non lasciare scoperto il timone della sua trasmissione, riuscendo nell’impresa ...

