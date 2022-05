Loredana Bertè è contro con Pillon sull’aborto mi attacchi ma io non ti penso

(Di martedì 31 maggio 2022)si batte in prima linea per i diritti delle donne e della comunità LGBTQ. La settimana scorsa la cantante ha dedicato un post ad una manifestazione dei ProLife. “Il corpo è mio e lo gestisco io, a costo di riprendere le botte! Il giorno successivo al mio concerto al Teatro Brancaccio di Roma,

RadioDueLaghi : Scintille tra Loredana Bertè e il Senatore Simone Pillon sul delicato tema dell'aborto. Una discussione nata da una… - ZerounoTv : Loredana Bertè discute sui social con il senatore Pillon: ecco cosa è successo - nocchi_rita : RT @silviatruzzi1: #femminicidi 'Al primo schiaffo bisogna denunciare'. Grazie Loredana #Bertè #Sanremo2021 #sanremosempre - nocchi_rita : RT @ZanAlessandro: Grazie Loredana, grandissima artista, quante emozioni! Ci ha ricordato anche in questo momento una strage che non può ma… - nocchi_rita : RT @Iperbole_: Ma poi diciamolo: ma che GAMBE HA LOREDANA A 71 ANNI? #Bertè -

oltre ad essere una nota cantante e artista di un certo calibro, molto amata dagli italiani da tanti anni si batte per i diritti delle donne. Ma non solo visto che l'artista da diverso ...E così pure che la celebrazione della sua messa in scena posticcia - penso a una gloriosaa Sanremo nel 1986, ma anche a una Lady Gaga sua perfetta emula 25 anni dopo - susciti ancora ... Loredana Bertè a Sanremo 2022: «Le canzoni Le vesto»