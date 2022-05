LIVE Djokovic-Nadal 2-6 6-4 2-5, Roland Garros 2022 in DIRETTA: lo spagnolo può chiudere il 3º set (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 INCREDIBILE ERRORE CON LO SMASH DAL CENTRO DEL CAMPO DI Nadal! 2-5 Nadal al cambio campo può chiudere il set. 40-0 Buona prima di Nole. 30-0 Terzo ace del serbo. 15-0 Larga la risposta del maiorchino. 1-5 ALTRO ERRORE DI NOLE! Importante passaggio a vuoto del serbo che si ritrova sotto di due break. 40-15 Lungo il rovescio nei pressi della rete di Nole. 30-15 Nadal continua a spingere in uscita dal servizio e lascia andare il braccio. 15-15 Serve&volley preciso di Nadal. 0-15 Doppio fallo dell’iberico. 1-4 ARRIVA UN ALTRO BREAK DI Nadal! Parziale simile al primo set. 30-40 DOPPIO FALLO E PALLA BREAK PER Nadal 30-30 CHE RISPOSTA DI Nadal! 30-15 Errore con il diritto di ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 INCREDIBILE ERRORE CON LO SMASH DAL CENTRO DEL CAMPO DI! 2-5al cambio campo puòil set. 40-0 Buona prima di Nole. 30-0 Terzo ace del serbo. 15-0 Larga la risposta del maiorchino. 1-5 ALTRO ERRORE DI NOLE! Importante passaggio a vuoto del serbo che si ritrova sotto di due break. 40-15 Lungo il rovescio nei pressi della rete di Nole. 30-15continua a spingere in uscita dal servizio e lascia andare il braccio. 15-15 Serve&volley preciso di. 0-15 Doppio fallo dell’iberico. 1-4 ARRIVA UN ALTRO BREAK DI! Parziale simile al primo set. 30-40 DOPPIO FALLO E PALLA BREAK PER30-30 CHE RISPOSTA DI! 30-15 Errore con il diritto di ...

