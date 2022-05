LIVE Djokovic-Nadal 2-6 2-3, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il serbo recupera un break nel 2º set (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 DIRITTO IN RECUPERO STRETTISSIMO DI Djokovic E break CONFERMATO! 40-15 CONTROSMORZATA DI Djokovic! 30-15 Servizio e diritto lungo di Nole. 30-0 Secondo ace del serbo. 15-0 Servizio e rovescio lungolinea di Nole che chiude a volo. 1-3 NOLE recupera UNO DEI DUE break! Errore di troppo dello spagnolo. 30-40 PALLA break PER Djokovic CHE PUÒ SFRUTTARE L’ERRORE DI Nadal 30-30 Risposta profonda di Djokovic che prova a ritrovare continuità. 30-15 Servizio e diritto dello spagnolo. 15-15 NON BASTA IL RECUPERO DI Djokovic SULLA VOLÉE DI Nadal! 0-15 Errore in uscita dal servizio di Nadal. 0-3 PASSANTE ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 DIRITTO IN RECUPERO STRETTISSIMO DICONFERMATO! 40-15 CONTROSMORZATA DI! 30-15 Servizio e diritto lungo di Nole. 30-0 Secondo ace del. 15-0 Servizio e rovescio lungolinea di Nole che chiude a volo. 1-3 NOLEUNO DEI DUE! Errore di troppo dello spagnolo. 30-40 PALLAPERCHE PUÒ SFRUTTARE L’ERRORE DI30-30 Risposta profonda diche prova a ritrovare continuità. 30-15 Servizio e diritto dello spagnolo. 15-15 NON BASTA IL RECUPERO DISULLA VOLÉE DI! 0-15 Errore in uscita dal servizio di. 0-3 PASSANTE ...

