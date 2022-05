Letta contro Salvini: "Dia risposte sui suoi legami con la Russia" (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - “Noi chiediamo delle risposte, questa vicenda non può chiudersi così: mentre la crisi era in corso c'erano trattative tra l'invasore russo e un partito di governo italiano. Non è una vicenda che può terminare a tarallucci e vino”. Enrico Letta all'attacco di Matteo Salvini dopo le rivelazioni sulla cena del leader leghista all'ambasciata russa in Italia, a guerra in Ucrana appena scoppiata, accompagnato dal suo 'consulente' Antonio Capuano, ex parlamentare di FI. E' stato il quotidiano 'Domani' a raccontare l'eposodio. "Una settimana dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina, i leader europei erano riuniti per decidere le sanzioni. Salvini, accompagnato da Capuano, era a cena con l'ambasciatore russo. Di cosa hanno parlato? Perché lo hanno incontrato? Salvini ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - “Noi chiediamo delle, questa vicenda non può chiudersi così: mentre la crisi era in corso c'erano trattative tra l'invasore russo e un partito di governo italiano. Non è una vicenda che può terminare a tarallucci e vino”. Enricoall'attacco di Matteodopo le rivelazioni sulla cena del leader leghista all'ambasciata russa in Italia, a guerra in Ucrana appena scoppiata, accompagnato dal suo 'consulente' Antonio Capuano, ex parlamentare di FI. E' stato il quotidiano 'Domani' a raccontare l'eposodio. "Una settimana dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina, i leader europei erano riuniti per decidere le sanzioni., accompagnato da Capuano, era a cena con l'ambasciatore russo. Di cosa hanno parlato? Perché lo hanno incontrato?...

