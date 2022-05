Impianti sportivi, le Universiadi fanno felici 7 comuni sanniti: ok a progetti per 400mila euro (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSeppure il sipario sulla manifestazione sia ormai calato da un po’, l’Arus– agenzia regionale sorta in occasione delle Universiadi campane – fa sorridere sette comuni sanniti. Ammonta a poco più di 400mila euro la cifra con cui saranno finanziate le iniziative (conservazione, miglioramento, messa in sicurezza degli Impianti sportivi e realizzazione di nuove strutture) presentate dai comuni di Cerreto Sannita (60mila euro), Molinara (57mila), Forchia (59946), San Giorgio del Sannio (60mila), Amorosi (60mila), San Nazzaro (54575) e Ceppaloni (54488). Classificatosi tra i primi nove, il Comune di Cerreto sarà finanziato con fondi a valere sulle risorse in conto competenza del bilancio gestionale 2021 mentre per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSeppure il sipario sulla manifestazione sia ormai calato da un po’, l’Arus– agenzia regionale sorta in occasione dellecampane – fa sorridere sette. Ammonta a poco più dila cifra con cui saranno finanziate le iniziative (conservazione, miglioramento, messa in sicurezza deglie realizzazione di nuove strutture) presentate daidi Cerreto Sannita (60mila), Molinara (57mila), Forchia (59946), San Giorgio del Sannio (60mila), Amorosi (60mila), San Nazzaro (54575) e Ceppaloni (54488). Classificatosi tra i primi nove, il Comune di Cerreto sarà finanziato con fondi a valere sulle risorse in conto competenza del bilancio gestionale 2021 mentre per ...

