Il settore del turismo italiano è frammentato, stagnante e lento. E presto dovrà cambiare (Di martedì 31 maggio 2022) Come sarà l'estate del turismo nel 2022? Tra la speranza di lasciare il Covid definitivamente alle spalle e i rincari dei trasporti, degli alloggi, dei lettini e degli ombrelloni, le certezze sono poche. Tra queste, quasi sicuramente, vi è il superamento della Francia e della Spagna nei confronti dell'Italia in un indicatore decisivo, quello della quantità di denaro speso nel Paese dai turisti stranieri. È sempre sempre stato così nell'ultimo decennio, ben prima della pandemia – con la quale, al contrario, si è visto un certo recupero del nostro Paese. Ma come ce la caveremo con il ritorno alla normalità? Le proteste degli imprenditori balneari di fronte all'arrivo della concorrenza e del mercato nel loro settore la dicono lunga sulle caratteristiche strutturali del turismo italiano, le quali in fondo non sono molto ...

