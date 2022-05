Guida all' acquisto - Quanto costa davvero un' Audi RS6

(Di martedì 31 maggio 2022) un modello di riferimento nel suo segmento. Perché è potente e velocissima, ma sa anche passare inosservata (o quasi). La caratteristica più importante dell'RS6, però, è la sua spaziosità: ha cinque comodi posti e un grande bagagaliaio da 550 litri. Fuori è una station wagon a tutti gli effetti, come si può vedere dalla sua linea muscolosa, ma sottopelle ha una meccanica estremamente raffinata: V8 4.0 biturbo (mild hybrid) da 600 CV e 800 Nm, cambio automatico tiptronic e trazione integrale quattro, per uno 0-100 km/h in 3,6 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. Già a questo punto avrete capito che la RS6 non è un'auto per tutti - anche perché ha un prezzo di partenza di 136.750 euro e un consumo medio di 12,3-13,1 l/100 km - ma abbiamo deciso di dedicarle una delle nostre guide all'perché è un'auto che ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Cisl, Luigi Sbarra rieletto segretario generale. Confermato all'unanimità alla guida del sindacato #ANSA - Palazzo_Chigi : #Dia, Draghi: L’Italia può e deve avere un ruolo guida a livello europeo nella lotta alla criminalità organizzata.… - ottochannel : De Magistris all'attacco: città senza guida - GiulioSorace : @Th_Dm4570 @dv_htdcanbf Cazzo fai la guida turistica all'entrata della cattedrale boh - Fiorellissimo : RT @Pinucci63757977: Ci ha appena lasciati #CarloSmuraglia, l'ultimo partigiano vero alla guida della @Anpinazionale:la vita gli ha dato il… -

Quattroruote

Venendo'indiceamericano SP500, che oggi partirà da quota 4.158, sembra ipotizzabile l'arrivo entro fine settimana'obiettivo di 4.200. È possibile, e non ci sarebbe nulla di male, che ...L'Anpi e le polemiche Tra il 2011 e il 2017 è stato alladell'Anpi, l'Associazione nazionale ... Gianfranco Pagliarulo , sull'invio di armi e aiuti militari'Ucraina: Smuraglia aveva ... Mercedes A 250 e Business: la guida all'acquisto - Quattroruote.it Anche quest'anno il divertimento raddoppia con due imperdibili serate! La prima serata degli MTV Movie & Tv Awards 2022 dedicata ai premi del cinema, va in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming s ...Uomo di legge, parlamentare, già presidente dell’Anpi. È morto a 98 anni. Spirito libero, si è detto favorevole all’invio di armi in Ucraina. Nel 2016 sfidò Renzi sul no alla legge Boschi per la rifor ...