Gf Vip 6 | Clarissa Selassié rompe il silenzio dopo aver dato forfait in radio | “È molto facile farmi passare per maleducata | ma…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 31 maggio 2022)ha finalmente risposto circa il polverone mediatico che si è alzato qualche giorno fa. La polemica social è iniziata in seguito ad un’ospitata saltata della princess. Qualche giorno fa,avrebbe dovuto essere ospite a “Non succederà più“, il programmafonico condotto da Giada De Miceli, in onda su. La sua partecipazione, a quanto pare, era saltata pochi istanti prima della messa in onda e a dirlo era stata la conduttrice stessa: Noi, come già avevamo annunciato sui nostri social, dovevamoe qui con noi proprio adesso. Intervista confermata e sottoscritta al mio redattore Francesco con il quale la stessaha scambiato dei messaggi con il fine di ...