Finisce in acqua con il suo camion, operaio muore nel porto di Cagliari (Di martedì 31 maggio 2022) commenta Incidente sul lavoro mortale nell'area del porto di Cagliari per un operaio di 60 anni originario di Maracalagonis (Città metropolitana del capoluogo sardo): l'uomo è caduto in acqua mentre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 31 maggio 2022) commenta Incidente sul lavoro mortale nell'area deldiper undi 60 anni originario di Maracalagonis (Città metropolitana del capoluogo sardo): l'uomo è caduto inmentre ...

