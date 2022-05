Europa | Accelerazione | Potenza La videoconferenza sulle sfide del terzo millennio

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag – “C’è bisogno di, didi”. Su questi presupposti il 2 Giugno, dalle 9:30 alle 16:30 si svolgerà su Zoom una conferenza online, organizzata da Kulturae da Radio Kulturadi: la conferenza. “Le migliori energie metapolitiche e militanti dell’area non conforme si ritroveranno a dibattere su questi tre temi che riteniamo essenziali per interpretare la realtà odierna e ledel”, si legge nella nota che annuncia l’evento. “In un contesto marcato dalla guerra e dalla necessità per l’di acquisire uno ...