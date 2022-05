“È vero quello che dicono”. Alessia Marcuzzi, la conferma alle ultime notizie arriva ‘dall’alto’ (Di martedì 31 maggio 2022) Alessia Marcuzzi alla Rai con un nuovo programma. Questa è l’indiscrezione che è stata rilanciata in queste settimane, ma che non ha trovato conferme ufficiali. Adesso c’è stata un’ulteriore novità in quella che sta quasi assomigliando ad una telenovela, dopo il suo addio a Mediaset dopo 25 anni di duro lavoro. Stavolta non stiamo parlando più di rumor, ma di una dichiarazione ufficiale da parte di una persona molto influente. E ora il pubblico sta iniziando a sognare ad occhi aperti. A proposito di Alessia Marcuzzi alla Rai col nuovo programma, questo era stato svelato nei giorni scorsi dal sito Dagospia: “Ci sarebbe una trattativa segreta tra la Rai e Beppe Caschetto, il manager della conduttrice. Il programma prevedrebbe dalle cinque alle sei puntate e andrebbe in onda il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 31 maggio 2022)alla Rai con un nuovo programma. Questa è l’indiscrezione che è stata rilanciata in queste settimane, ma che non ha trovato conferme ufficiali. Adesso c’è stata un’ulteriore novità in quella che sta quasi assomigliando ad una telenovela, dopo il suo addio a Mediaset dopo 25 anni di duro lavoro. Stavolta non stiamo parlando più di rumor, ma di una dichiarazione ufficiale da parte di una persona molto influente. E ora il pubblico sta iniziando a sognare ad occhi aperti. A proposito dialla Rai col nuovo programma, questo era stato svelato nei giorni scorsi dal sito Dagospia: “Ci sarebbe una trattativa segreta tra la Rai e Beppe Caschetto, il manager della conduttrice. Il programma prevedrebbe dcinquesei puntate e andrebbe in onda il ...

