“È stato portato in ospedale”. Isola dei Famosi, paura a fine puntata: apprensione in studio (Di martedì 31 maggio 2022) Infortunio all’Isola dei Famosi, ma non uno soltanto. Una delle edizioni più sfortunate di sempre, c’è da dirlo. Ilary Blasi e suoi, quest’anno sono stati davvero sfortunati e alla lunga lista dei ‘malfermi’ troviamo anche Alvin. Proprio così, l’inviato della trasmissione si è infortunato durante la serata. Ad accorgersene sono stati in studio e si sono precipitati a chiedere cosa fosse successo. Così l’inviato ha spiegato di essersi rotto un tendine, sì avete letto bene. Non ha aggiunto altro, magari spiegherà sui social come procederà con questo infortunio e soprattutto come è successo. (Scopri chi è stato eliminato nella puntata del 30 maggio 2022) Magari può tenere il dito bloccato fino al ritorno in Italia e poi sistemarlo, oppure si affiderà alle cure dei medici in Honduras se non c’è il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Infortunio all’dei, ma non uno soltanto. Una delle edizioni più sfortunate di sempre, c’è da dirlo. Ilary Blasi e suoi, quest’anno sono stati davvero sfortunati e alla lunga lista dei ‘malfermi’ troviamo anche Alvin. Proprio così, l’inviato della trasmissione si è infortunato durante la serata. Ad accorgersene sono stati ine si sono precipitati a chiedere cosa fosse successo. Così l’inviato ha spiegato di essersi rotto un tendine, sì avete letto bene. Non ha aggiunto altro, magari spiegherà sui social come procederà con questo infortunio e soprattutto come è successo. (Scopri chi èeliminato nelladel 30 maggio 2022) Magari può tenere il dito bloccato fino al ritorno in Italia e poi sistemarlo, oppure si affiderà alle cure dei medici in Honduras se non c’è il ...

Pubblicità

PostUmbria : La presentazione nel corso dell'evento 'Il futuro dentro una Storia', che si è tenuto nella serata del 30 maggio al… - RaffaelloLeao : @MuniNiccolo @GoalItalia @romeoagresti Beh Ibra è stato pagato 0 euro il cartellino e ci ha portato dall’Europa lea… - apia64 : RT @LidaSezOlbia: Vagava in viale A. Moro in mezzo al traffico, tutto solo. Un #cucciolo di circa 3 mesi... Soccorso è stato portato al rif… - alfinivola : RT @LidaSezOlbia: Vagava in viale A. Moro in mezzo al traffico, tutto solo. Un #cucciolo di circa 3 mesi... Soccorso è stato portato al rif… - margy_76 : RT @LidaSezOlbia: Vagava in viale A. Moro in mezzo al traffico, tutto solo. Un #cucciolo di circa 3 mesi... Soccorso è stato portato al rif… -

Datalogic in rally: un tema interessante su cui puntare Datalogic: focus su dividendo e trimestrale Il titolo di recente è stato oggetto di attenzione da ...calamitato l'interesse degli investitori sulla scia dei conti del primo trimestre che hanno portato ... I dolori del giovane Sinner ...che l'hanno portato fino al numero 9 del ranking mondiale (adesso è 12) senza intoppi fisici. Tant'è che Sinner avrebbe voluto che lo seguissero anche alla corte di Vagnozzi. Così non è stato e ... Agenzia ANSA AEW: Il clima è ancora molto teso tra MJF e Tony Khan Dopo il match MJF è stato portato via in barella dopo uno squash match, il che ha portato alcuni organi di stampa a riferire che si sta per prendere una pausa. Sembra che MJF abbia ignorato per settim ... Bisturi, bugie e tre morti. Ascesa e caduta dell’ex chirurgo-star Quello che sta andando in scena a Solna ... Escono a cena, nel giugno 2013 volano a Venezia per un week end romantico. Macchiarini la porta in gondola, al Ponte dell’Accademia attacca un lucchetto con ... Datalogic: focus su dividendo e trimestrale Il titolo di recente èoggetto di attenzione da ...calamitato l'interesse degli investitori sulla scia dei conti del primo trimestre che hanno......che l'hannofino al numero 9 del ranking mondiale (adesso è 12) senza intoppi fisici. Tant'è che Sinner avrebbe voluto che lo seguissero anche alla corte di Vagnozzi. Così non èe ... Procuratrice Kiev, primo caso stupro guerra in tribunale Dopo il match MJF è stato portato via in barella dopo uno squash match, il che ha portato alcuni organi di stampa a riferire che si sta per prendere una pausa. Sembra che MJF abbia ignorato per settim ...Quello che sta andando in scena a Solna ... Escono a cena, nel giugno 2013 volano a Venezia per un week end romantico. Macchiarini la porta in gondola, al Ponte dell’Accademia attacca un lucchetto con ...