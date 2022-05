E Silvio spera in un nuovo miracolo Rilanciare Forza Italia come il Monza

(Di martedì 31 maggio 2022) di Antonella Coppari C'è un'accusa che nessuno potrà mai muovere aBerlusconi: di non essere uno che ci crede. Fino in fondo. Sempre. Anche quando tutto sembra giocare a suo sfavore. E va detto ...

Pubblicità

Rambaldo84 : @Malehdivivere La bionda spera che il Monza non vinca sennò tocca cicciarlo a Silvio - abbondio_silvio : RT @GilardiNad: Spero vengano veri imprenditori onesti e corretti. Non mi preoccupo dei dipendenti, di questi avranno bisogno anche i nuovi… - Silvio_Luciani : @CorriereG @Andre_Dalma E si spera che l’anno prossimo decida di andare a combattere sulle seconde palle generate d… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Ma, appunto, quando parlanon sai mai se in mente ha solo il calcio o anche l'arena di Montecitorio. In effetti, il ruolo che assicura di ricoprire è proprio identico; ieri ha scritto al ...... che ha sancito la promozione in serie A del suo Monza ,Berlusconi si è lasciato andare a ... E anche il Monza oradi Antonella Coppari C’è un’accusa che nessuno potrà mai muovere a Silvio Berlusconi: di non essere uno che ci crede. Fino in fondo. Sempre. Anche quando tutto sembra giocare a suo sfavore. E va detto ...