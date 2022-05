Decapita la moglie, poi chiude la sua testa in un sacchetto e la getta in discarica: arrestato durante la fuga, ha confessato l’omicidio (Di martedì 31 maggio 2022) Taglia la gola e Decapita la moglie, poi finisce in una foto mezzo nudo e interrogato con veemenza dalla polizia. Le immagini da cannibal movie le ha pubblicate il quotidiano cambogiano Khmertimeskh sul suo sito web. In queste si vede un signore a cui è stato oscurato il viso, chinato in ginocchio, a petto nudo, e attorno diversi poliziotti con fare piuttosto minaccioso. Secondo quanto riporta il quotidiano cambogiano, il 27enne della foto ha tagliato la gola a sua moglie e le ha tagliato la testa. La donna è morta dissanguata è lui stato accusato di omicidio dal tribunale municipale di Phnom Penh. Il vice capo della polizia del distretto di Tuol Kork, il maggiore Choum Bunnarin, ha detto che il sospetto, Phuong Ratha, un’ex guardia di sicurezza, ha messo la testa della vittima in un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Taglia la gola ela, poi finisce in una foto mezzo nudo e interrogato con veemenza dalla polizia. Le immagini da cannibal movie le ha pubblicate il quotidiano cambogiano Khmertimeskh sul suo sito web. In queste si vede un signore a cui è stato oscurato il viso, chinato in ginocchio, a petto nudo, e attorno diversi poliziotti con fare piuttosto minaccioso. Secondo quanto riporta il quotidiano cambogiano, il 27enne della foto ha tagliato la gola a suae le ha tagliato la. La donna è morta dissanguata è lui stato accusato di omicidio dal tribunale municipale di Phnom Penh. Il vice capo della polizia del distretto di Tuol Kork, il maggiore Choum Bunnarin, ha detto che il sospetto, Phuong Ratha, un’ex guardia di sicurezza, ha messo ladella vittima in un ...

