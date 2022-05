Ddl Concorrenza | da spiagge a concessioni idroelettriche | cosa cambia

(Di martedì 31 maggio 2022) Con 180 voti a favori, 26 contrari e 1 astenuto, semaforo verde dell’aula del Senato al ddlche dà attuazione ad impegni del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera cui sono stati riservati alcuni temi in particolare: tra questi taxi e Ncc, tlc e reti a banda ultralarga, controlli e semplificazioni per le imprese, Rcauto. Servirà quindi una terza lettura del Senato dove appunto l’esecutivo conta di chiudere la partita entro metà luglio. L’ok arriva dopo settimane di braccio di ferro in commissione Industria, in particolare da parte di Lega e Fi sulledemaniali. Confronto serrato che si è allentato solo dopo che il premier Mario Draghi ha imposto un ‘aut aut’ alle forze politiche della sua maggioranza in nome di una delle riforme chiave del Piano di ripresa e resilienza. Secondo ...

Pubblicità

pdnetwork : L’acqua è un bene prezioso che va difeso e tutelato da ogni operazione speculativa. Per questo abbiamo chiesto ed… - Agenzia_Ansa : Il disegno di legge sulla concorrenza è stato approvato dall'aula del Senato. Il testo ha avuto 180 voti favorevoli… - fattoquotidiano : Ddl Concorrenza, il Senato approva dopo mesi di stallo in commissione: ora passa alla Camera - leonard92571642 : RT @alfio214: Maledetti complottisti! Nel testo del Ddl Concorrenza, spunta un articolo APPROVATO che apre a futuri green pass. https://t.… - TuvoReal : RT @alfio214: Maledetti complottisti! Nel testo del Ddl Concorrenza, spunta un articolo APPROVATO che apre a futuri green pass. https://t.… -

E' quanto prevede il testo delapprovato ieri dall'aula del Senato con 180 sì, 26 voti contrari e una astensione. Portato a casa l'accordo in commissione sulle concessioni balneari e ...Anche perché tra i 'governisti' del centrodestra non si capiscono i toni utilizzati in Parlamento da alcuni esponenti di FI e della Lega sulche ha avuto il via libera di palazzo ...Il viaggio di Salvini molto probabilmente non si terrà. Un flop politico e mediatico che non aiuta la maggioranza ...Sono concluse le votazioni sugli emendamenti al ddl Concorrenza. Il testo non ha subito modifiche. Il voto finale dell'aula del Senato è previsto entro oggi.