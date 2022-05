Covid e Turismo: in quali Paesi UE serve ancora il Green Pass (Di martedì 31 maggio 2022) Cade da domani, mercoledì 1 giugno 2022, l’obbligo per i turisti che viaggiano in Italia di presentare il Green Pass base, che si ottiene con la vaccinazione, un tampone negativo o certificando l’avvenuta guarigione dal Covid-19. Con questa misura, che arriva a circa un mese dall’abolizione dell’obbligo per i turisti di compilare il Passenger Locator Form (Plf), l’Italia si adegua alla maggior parte dei Paesi UE per entrare nei quali non c’è più bisogno di alcuna certificazione verde. Di contro, il Green Pass base rimane al momento obbligatorio per chi viaggia in Germania, Francia, Spagna e Portogallo. Le ultime misure anti-Covid vigenti nel nostro Paese andranno a cadere il 15 Giugno quando non dovrebbe essere più obbligatorio ... Leggi su zon (Di martedì 31 maggio 2022) Cade da domani, mercoledì 1 giugno 2022, l’obbligo per i turisti che viaggiano in Italia di presentare ilbase, che si ottiene con la vaccinazione, un tampone negativo o certificando l’avvenuta guarigione dal-19. Con questa misura, che arriva a circa un mese dall’abolizione dell’obbligo per i turisti di compilare ilenger Locator Form (Plf), l’Italia si adegua alla maggior parte deiUE per entrare neinon c’è più bisogno di alcuna certificazione verde. Di contro, ilbase rimane al momento obbligatorio per chi viaggia in Germania, Francia, Spagna e Portogallo. Le ultime misure anti-vigenti nel nostro Paese andranno a cadere il 15 Giugno quando non dovrebbe essere più obbligatorio ...

