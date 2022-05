Pubblicità

lifestyleblogit : Concordato Astaldi, Gatti (ex cda Banca Intesa) “scagiona” i commissari - - LocalPage3 : Concordato Astaldi, Gatti (ex cda Banca Intesa) “scagiona” i commissari -

Adnkronos

... per esempio il Polizeikonkordat Nordwestschweiz (PKNW -di polizia della Svizzera nord -... Duccio, accusato di aver accettato tangenti in relazione alla costruzione dell'autostrada ...Gli obbligazionisti, da quando la società nel 2018 ha fatto richiesta di accesso alla procedura delpreventivo 'con riserva', hanno perso più del 90% del capitale originariamente investito. E' quanto ... Concordato Astaldi, Gatti (ex cda Banca Intesa) “scagiona” i commissari (Roma 31/05/2022) - Roma 31/05/2022 - Dall’udienza di venerdì scorso, davanti al gup del Tribunale di Roma Roberto Saulino, emergono particolari interessanti sul procedimento penale relativo al concor ...Sarebbe orientato a chiedere il giudizio abbreviato Stefano Ambrosini, uno dei tre ex commissari che nel 2019 gestì il concordato preventivo di Astaldi Spa. Per Ambrosini, e per gli ex colleghi Vincen ...