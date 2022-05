Come cambiare browser predefinito su Windows (Di martedì 31 maggio 2022) Se si è alle prime armi con il mondo dell'informatica, anche cambiare il browser predefinito può essere un'operazione difficile, visto che le ultime versioni di Windows forzano l'utente ad utilizzare Microsoft Edge Come browser predefinito. Nella seguente guida vi mostreremo Come cambiare browser predefinito su tutti i PC dotati di sistema operativo Windows. Vi mostreremo la procedura da eseguire su Windows 11, Windows 10 e Windows 8.1, ossia le versioni di Windows ancora supportate da Microsoft. LEGGI ANCHE -> Pro e Contro per Firefox, Chrome, Edge e Opera Quale browser possiamo scegliere? Se non ... Leggi su navigaweb (Di martedì 31 maggio 2022) Se si è alle prime armi con il mondo dell'informatica, ancheilpuò essere un'operazione difficile, visto che le ultime versioni diforzano l'utente ad utilizzare Microsoft Edge. Nella seguente guida vi mostreremosu tutti i PC dotati di sistema operativo. Vi mostreremo la procedura da eseguire su11,10 e8.1, ossia le versioni diancora supportate da Microsoft. LEGGI ANCHE -> Pro e Contro per Firefox, Chrome, Edge e Opera Qualepossiamo scegliere? Se non ...

