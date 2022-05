Bob Dylan, venduto per 60.500 dollari testo autografato di una canzone (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Un testo scritto a mano da Bob Dylan per la sua canzone “All Along the Watchtower” è stato venduto per 60.500 dollari da Rr Auction di Boston. Lo rende noto la stessa casa d’aste americana. Il testo di una pagina, scritto con inchiostro nero e firmato con precisione alla fine, “Bob Dylan, 2013”, è accompagnato da una lettera di autenticità del 2014 di Jeff Rosen, presidente della Bob Dylan Music Company. Scritta e registrata da Bob Dylan per l’album “John Wesley Harding” del 1967, “All Along the Watchtower” è diventata uno dei successi più duraturi del cantautore americano: è presente nella maggior parte delle sue compilation di greatest hits. Ed è stata eseguita in concerto più di ogni altra sua ... Leggi su italiasera (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Unscritto a mano da Bobper la sua“All Along the Watchtower” è statoper 60.500da Rr Auction di Boston. Lo rende noto la stessa casa d’aste americana. Ildi una pagina, scritto con inchiostro nero e firmato con precisione alla fine, “Bob, 2013”, è accompagnato da una lettera di autenticità del 2014 di Jeff Rosen, presidente della BobMusic Company. Scritta e registrata da Bobper l’album “John Wesley Harding” del 1967, “All Along the Watchtower” è diventata uno dei successi più duraturi del cantautore americano: è presente nella maggior parte delle sue compilation di greatest hits. Ed è stata eseguita in concerto più di ogni altra sua ...

dangelo_luciana : RT @AlRobecchi: Ah, tra l’altro oggi è il compleanno di Bob Dylan! Ecco. Auguri, Bob! - ledicoladelsud : Bob Dylan, venduto per 60.500 dollari testo autografato di una canzone - lifestyleblogit : Bob Dylan, venduto per 60.500 dollari testo autografato di una canzone - - StraNotizie : Bob Dylan, venduto per 60.500 dollari testo autografato di una canzone - Stefaniaugo77 : RT @LaStampa: Bob Dylan: il testo (autografato) di una sua canzone venduto per 60.500 dollari -

Bob Dylan, venduto per 60.500 dollari testo autografato di una canzone Adnkronos Bob Dylan, venduto per 60.500 dollari testo autografato di una canzone (Adnkronos) – Un testo scritto a mano da Bob Dylan per la sua canzone “All Along the Watchtower” è stato venduto per 60.500 dollari da Rr Auction di Boston. Lo rende noto la stessa casa d’aste ... Il camerino Muti al teatro Arcimboldi diventa un gioiello di design: e il primo a provarlo sarà Roberto Bolle Un contest per "Vietato l'ingresso": riprogettati i 50 metri quadri che oltre al maestro - che qui si esibì nel 2012 quando il teatro era ... (Adnkronos) – Un testo scritto a mano da Bob Dylan per la sua canzone “All Along the Watchtower” è stato venduto per 60.500 dollari da Rr Auction di Boston. Lo rende noto la stessa casa d’aste ...Un contest per "Vietato l'ingresso": riprogettati i 50 metri quadri che oltre al maestro - che qui si esibì nel 2012 quando il teatro era ...