Blanco, la ex Giulia Lisioli rompe il silenzio sulla rottura e sulla nuova fiamma (Di martedì 31 maggio 2022) È stato uno dei gossip che hanno tenuto banco negli ultimi mesi e ora a parlarne (mettendo a tacere le voci) è stata una delle sue protagoniste. Giulia Lisioli, ex fidanzata di Blanco, attraverso TikTok ha rotto il silenzio sulla rottura con il cantante e ha parlato della nuova fiamma di lui. Un modo per mettere un punto a una vicenda su cui sono state scritte e dette tante cose. Blanco, la verità di Giulia Lisioli La verità di Giulia Lisioli è stata raccontata proprio da lei nel corso di una diretta fatta attraverso il suo profilo TikTok. Ma facciamo un passo indietro. Della ex fidanzata di Blanco si era iniziato a parlare molto nel ... Leggi su dilei (Di martedì 31 maggio 2022) È stato uno dei gossip che hanno tenuto banco negli ultimi mesi e ora a parlarne (mettendo a tacere le voci) è stata una delle sue protagoniste., ex fidanzata di, attraverso TikTok ha rotto ilcon il cantante e ha parlato delladi lui. Un modo per mettere un punto a una vicenda su cui sono state scritte e dette tante cose., la verità diLa verità diè stata raccontata proprio da lei nel corso di una diretta fatta attraverso il suo profilo TikTok. Ma facciamo un passo indietro. Della ex fidanzata disi era iniziato a parlare molto nel ...

Pubblicità

QuotidianPost : Blanco, parla l’ex Giulia: “Ecco perchè è finita” - Cosmopolitan_IT : La ex fidanzata del cantante si apre sulla fine della loro relazione - IsaeChia : Blanco, la sua ex rompe il silenzio dopo la loro rottura: “È stato un periodo difficile ma…” Giulia Lisioli ha con… - fanpage : Blanco durante un concerto fa salire sul palco la nuova fidanzata e le dedica 'Afrodite', canzone scritta per la ex… - zazoomblog : Blanco l’ex Giulia rompe il silenzio dopo la rottura: come l’ha presa e cosa pensa della nuova fidanzata - #Blanco… -