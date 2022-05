Barù avvistato insieme ad una sua ex in un bar Foto

Leggi su 361magazine

(Di martedì 31 maggio 2022)pizzicato in un bar con una sua ex. Ecco chi è la donna che l’ex gieffino ha incontratosta andando avanti con il suo progetto del ristorante “Braci” a Milano. Infatti finita l’avventura al Grande Fratello Vip – come aveva annunciato a Verissimo dopo il Gf –ha aperto il suo locale. Nonostante la popolarità raggiunta grazie al reality in quell’occasioneaveva spiegato che è un’esperienza che non rifarebbe: “Ho accettato il Grande Fratello per i soldi, mi hanno pagato, poi c’erano di mezzo le vacanze di Natale ed io odio il Natale e fare i regali di Natale. Lì mi pagavano e risparmiavo pure sui regali. E poi va beh, come sfida per me stesso. Io abituato alla natura là era tutto finto, pure l’erba. Ogni tanto nascevano delle erbacce che io strappavo ed annusavo. Non rifarei il Grande Fratello una ...