Assegno unico in evidenza alla sede | cosa significa l’alert sul portale INPS

La dicitura relativo all'Assegno unico in evidenza alla sede è comparsa nella domanda di alcuni cittadini per il contributo sul portale INPS. Dopo altri avvisi classici che abbiamo imparato a conoscere nei mesi scorsi come quello "in istruttoria", è arrivato il momento di chiedersi cosa sia anche il nuovo appena apparso nelle aree riservate di più di qualche utente. La casistica non è così rara ed è documentata anche da qualche testimonianza presente sui social, come quella presente nel tweet in chiusura articolo. Sta capitando, in effetti, che al controllo della propria domanda in area personale ci si ritrovi il riferimento all'Assegno unico in evidenza alla sede.

